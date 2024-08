Pienza Alival arrivano i premi C’è l’accordo integrativo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sottoscritta l’intesa del primo accordodel Gruppo della B.U. Castelli Dop e Specialità che interessa anche i dipendenti, ne sono circa venti, dello stabilimento "" di, sito strategico che si trova in località "Poggio Colombo" ai confini del territorio comunale dicon quello di Montepulciano, specializzato nella produzione di pecorino e ricotta. "L’intesa, oltre ad introdurre una rilevante parte normativa in materia di relazioni sindacali, appalti, salute e sicurezza, contrasto alla violenza di genere e welfare, prevede- si legge nella nota della Flai Cgil- una consistente parte economica. Infatti a partire dal 1 settembre sarà erogato ai lavoratori un buono pasto elettronico che avrà vari incrementi fino a raggiungere il valore di 5 euro per ogni giornata di lavoro.