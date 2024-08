Pensione scoperta un' opportunità inaspettata per chi lavora di notte o a turni

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 7 agosto 2024)un'per chidio aHai mai sentito parlare deitori usuranti e delle facilitazioni che hanno per andare inprima? Scopriamo insieme di che si tratta e quali sono le condizioni per accedere a questi benefici! Per alcune professioni, il timbro della cartellina alla fine della giornata risuona come un meritato sospiro di sollievo dopo ore di duro lavoro. È per questo che in Italia, chi fa un mestiere considerato pesante ha diritto a delle **agevolazioni pensionistiche** e ad altre forme di tutela. Sì, esatto, sto parlando proprio deitori usuranti, una categoria che la legge guarda con particolare attenzione. I dettagli per essere considerato untore usurante Occhio, non è che uno si sveglia una mattina e decide di essere untore usurante.