Pavia maxi sequestro di falsi prodotti Made in Italy in Lomellina Il valore? 1 milione di euro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Oltre 250mila cartellini contraffatti, 30mila capi di abbigliamento di fattoed importati dall'India e dalla Cina, 100mila giocattoli privi del marchio Ce trovati e sequestrati indalla guardia di finanza dinell’ambito delle attività a contrasto della contraffazione. I 30.000 capi d'abbigliamento erano falsamente etichettati "in", ma di fattoed importati dall'India e dalla Cina. L'operazione è stata svolta nei confronti di un grande magazzino in, in cui i finanzieri non hanno potuto che constatare l'irregolarità di pressoché tutti i capi posti all'interno dell'area di vendita dedicata al settore abbigliamento uomo/donna, dal momento che quasi tutti esponevano cartellini con false indicazioni di origine e/o provenienza.