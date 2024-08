Parigi 2024 Palmisano | Ho avuto il covid abbiamo dato il massimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Purtroppo nei giorni scorsi ho contratto il, sono sempre stata monitorata e isolata per non allarmare i miei compagni di squadra. Quindi sapevo che sarei andata incontro a quello che era successo già nella gara individuale, a una mancanza di forze. Oggi mi sentivo molto meglio del 1° agosto. nella prima parte mi sono anche sentita bene, poi ho pagato il conto nella seconda. Purtroppo questa Olimpiade è andata così, so di avertutto”. Antonellaparla così ai microfoni Rai dopo il sesto posto nella staffetta mista di marcia insieme aStano. Problemi alla caviglia, invece, per il suo compagno di squadra. “Nella prima frazione non avevo gran fastidio alla caviglia, ma avevo paura. Poi i fisioterapisti mi hanno detto di stare tranquillo, e ho spinto nella seconda frazione. Hoil, come ci siamo detti con Antonella a inizio gara.