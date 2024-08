Pagelle Italia-Ungheria 10-12 pallanuoto Olimpiadi | Di Fulvio Echenique e Del Lungo fenomeni ma ai rigori…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)10-12 Del, voto 8: cosa gli si può dire? Il portierone azzurro ha disputato una partita incredibile, parando tutto il possibile. Il miracolo conclusivo su Jansik in uno contro uno avrebbe meritato un lieto fine migliore. Di, voto 7: a tratti è veramente devastante, sicuramente ha la classe del migliore giocatore al mondo quando si accende. Tre reti in momenti decisivi, una più bella dell’altra. Però il rigore mancato incide, purtroppo, sul suo voto. Velotto, voto 7,5: è lui a tenerci in corsa, sia con le giocate difensive, ma soprattutto con due reti mostruose nella prima parte di gara. Partita eccezionale per il campano. Gianazza, voto 5,5: soli 7? in acqua e tanta fatica per il centroboa dell’AN Brescia. Fondelli, voto 4,5: purtroppo non è la sua partita. Sbaglia tre rigori, peggio di così non poteva fare.