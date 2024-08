Otto quintali di sigarette di contrabbando sequestrati dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodidisono statidaiin una operazione che ha portato a due arresti ad Arpino, località del comune di Casoria (Napoli). La scoperta in un garage in via Ventotene: 68 scatoloni contenenti centinaia di stecche di ‘bionde’ senza i sigilli dei Monopoli di Stato. Immesse nel mercato avrebbero fruttato centinaia di migliaia di euro. In manette due uomini: erano sul posto, pronti a partire con le rispettive auto cariche di una parte della merce. L'articolodididaiproviene da Anteprima24.it.