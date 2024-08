No il tiratore olimpico turco non ha iniziato a sparare dopo un recente litigio con la moglie

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il 3 agosto 2024 è stato pubblicato un post su X in cui si vede lo screenshot di una foto delDikeç Yusuf, accompagnata dalla sua presunta storia personale, in inglese. Secondo questa versione, illavorerebbe in realtà come meccanico e avrebbe preso la pistola da tiro sportivo in mano «solomente come distrazioneuna separazione dolorosa dalla». Dikeç Yusuf è diventato famoso sui social network e sui media grazie alla sua performance alle Olimpiadi di Parigi 2024 senza protezioni, eccetto per i tappi alle orecchie, e senza dispositivi di puntamento. Yusuf ha vinto l’argento nella pistola 10 metri ad aria compressa a squadre. La notizia veicolata dal post è falsa.