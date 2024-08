Nacra 17 la Medal Race Podio sicuro per Tita-Banti Occasione d’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Per Caterinae Ruggero, coppia regina a livello mondiale della classe17, c’è già la certezza di una medaglia; resta solo da capire se sarào d’argento. La coppia italiana, già vincitrice a Tokyo, ha infatti conquistato il secondo posto nella prova di ieri (vinta dalla coppia cinese Huicong Mai-Linlin Che), ha 14 punti di margine sugli avversari e oggi a Marsiglia disputerà la, capitolo conclusivo della regata che assegna punteggio doppio. Per gli azzurri c’è già certezza del. Abasterà giungere al settimo posto per confermare l’oro: "Adesso ci giochiamo lacon 14 punti di vantaggio: si tratta di un vantaggio discreto, cercheremo di amministrarlo", hanno detto.