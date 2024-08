Mosse di guerra Jet israeliani su Beirut E Putin arma Teheran | Ma evitate i civili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) di Aldo Baquis TEL AVIV Nel tentativo di impedire che la crisi fra Israele ed Iran degener in un conflitto regionale le due superpotenze sono entrate decisamente in campo. Il presidente russo Vladimirha chiesto alla guida suprema dell’Iran Ali Khamenei di rispondere in modo moderato alla eliminazione del leader di Hamas Ismail Haniyeh, e ha sconsigliato che siano comunque presi di mira. Il messaggio è stato inoltrato dal suo consigliere Sergei Shoigu durante una missione a Teheren. Intanto, funzionari iraniani citati dal New York Times affermano che la Russia ha iniziato a consegnare all’Iran apparecchiature avanzate di difesa aerea e radar.