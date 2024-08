Momento cruciale per i negoziati su Gaza | tutto è nelle mani di Sinwar

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sta al leader di Hamas, Yahya, «decidere se andare avanti» neiper un cessate il fuoco nella Striscia di. E' questo il messaggio lanciato dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dopo che ieri Hamas ha annunciato la scelta di, considerato la mente dell'attacco del 7 ottobre scorso in Israele, come nuovo leader politico del gruppo. All'Iran e a Israele Blinken ha chiesto di evitare un'escalation del conflitto in Medio Oriente dopo l'uccisione, una settimana fa a Teheran, dell'ormai ex capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. «Nessuno deve intensificare questo conflitto - ha rimarcato Blinken -. Nuovi attacchi non faranno altro che aumentare il rischio di esiti pericolosi che nessuno può prevedere e nessuno può controllare pienamente».