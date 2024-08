MigrantiPiantedosi | sbarchi calati 63%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 21.57 "I dati sugli arrivi via mare dei migranti registrano non solo una forte diminuzione rispetto allo scorso anno, pari a circa il 63%, ma anche una flessione del 20% circa rispetto al 2022, anno in cui era in carica il precedente governo". Così il ministro dell'Interno Piantedosi al question time alla Camera Da inizio anno 3.080 rimpatri forzosi (+20%). Italia "in prima linea" contro il traffico di esseri umani,sottolinea. Dal 2024 arrestati 144 scafisti.E sulle misure contro la violenza sulle donne: cresce uso del braccialetto elettronico