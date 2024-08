Metro di Napoli ora sarà possibile telefonare e collegarsi a Internet | ecco le prime 7 stazioni interessate

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Garantire una copertura del segnale cellulare stabile e performante nella rete di trasporti pubblici. In questa ottica, da oggi, con un accordo tra Cellnex Italia, Comune di, Anm (Azienda Napoletana Mobilità che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nella Città di) i cittadini ma anche i turisti in visita nella città partenopea potranno disporre di una connessione mobile dedicata 4G e 5G-Ready all’interno delledella Linea 1 dellapolitana di: dovrebbero essere Municipio, Toledo, Dante, Museo, Materdei, Salvator Rosa, Quattro Giornate, anche se la nota diffusa sull’argomento e le stesse dichiarazioni dell’assessore Cosenza (vedi le dichiarazioni più avanti) non sono molto chiare (si parla soltanto di Municipio e Toledo).