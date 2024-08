Mattia Furlani conquista il bronzo nel salto in lungo alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 7 agosto 2024), giovane prodigio italiano delin, ha ottenuto una medaglia didi Parigi 2024, saltando 8,34 metri e diventando una delle stelle emergenti dell’atletica mondiale. Un altro successo per i campioni italiani. Il 19enneha regalato all’Italia una straordinaria medaglia dinelindi Parigi 2024. Il giovane atleta ha raggiunto la misura di 8,34 metri, un risultato che non solo lo ha portato sul podio olimpico, ma ha anche confermato il suo status di promessa dell’atletica mondiale., foto Ansa – VelvetMag, originario dei Castelli Romani, è da tempo considerato uno dei talenti più promettenti dell’atletica italiana. La sua carriera è iniziata in modo brillante, con numerose vittorie nelle competizioni giovanili.