Manager ed ex modello chi è Silvio Campara l’uomo fotografato con Chiara Ferragni | Tutto è iniziato a Forte dei Marmi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Chi èinsieme aDopo alcune settimane di rumors e indiscrezioni,sono stati fotografati per la prima volta insieme: ma chi è iladditato come nuovo compagno dell’influencer? Nato a Lugagnano di Sona, in provincia di Verona,è laureato alla Bocconi. Proveniente da una famiglia di artigiani, haa lavorare comeha lavorato nel settore commerciale collaborando con grandi marchi quali Alexander McQueen, Giorgio Armani e Sundek per poi approdare nel 2013 a Golden Goose, di cui è diventato Ceo nel 2018.