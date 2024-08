LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Marsaglia 15 dopo la terza rotazione della semifinale dai tre metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI ORARI DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 11.00 Il coreano Yi ottiene con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato lo score di 47.25. Errore e 246.50 il totale (quinto). 10.59 Il colombiano Uribe ottiene con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato lo score di 74.10. 281.75 il totale (primo). 10.58 Comincia la quartacon il dominicano Ruvalcaba e ottiene con il triplo e mezzo ritornato il punteggio di 71.40 e totalizza 272.95. 10.56 Si chiude questacon il cinese Wang che ottiene con il doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti (3.9 coefficiente di difficoltà) 81.90 e balza al comando con 259.60.è 15° (198.10), virtualmente fuori dalla Finale. 10.54 Il cinese Xie ottiene con il triplo e mezzo indietro carpiato il punteggio di 81.00. Il cinese vola in testa con 250.15. 10.