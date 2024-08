LIVE Taekwondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | in corso gli ottavi di finale Si avvicina il momento di Matonti e Dell’Aquila

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:52 Si torna alla categoria -58kg maschile!” Sul tatami ci sono Nourdine ISSAKA GARBA e l’australiano Bailey LEWIS 10:50 Calcio in testa e 10-0 per Abutaleb che si prende il match dominando il terzo round uscendo fuori da una situazione di grande difficoltà. 2-1 il risultato(2-6, 5-4, 10-0) Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 ABUTALEB Dunya Ali M (9) KSA Vittoria 2 2 5 10 SEMBERG Abishag (8) ISR 1 6 4 0 10:49 Ancora un calcio in corazza per Abuteleb che ora va sul 7-0 quando mancano pochi secondi alla fine del match 10:47 Calcio in corazza per Abutaleb che ha completamente ribaltato l’inerzia! Semberg sotto shock. Intanto la saudita chiede una review, respinto. 10:46 Calcio in testa per Abutaleb! Tre punti per lei! 10:45 Si va al terzo round! 5-4 per Abutaleb.