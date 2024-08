LIVE Italia-Ungheria 7-6 pallanuoto Olimpiadi 2024 in DIRETTA | i magiari si riportano sul -1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma didimaschile INIZIO QUARTO PERIODO FINE TERZO PERIODO 0:12 7-6 Gol. Zalanki risponde a Di Fulvio trovando il secondo gol in pochi istanti. 0:40 7-5 GOOOOLAAA! Ancora Di Fulvio trova la via del gol dopo aver ubriacato il portiere avversario con un paio di finte. 1:11 6-5 Gol. Non mollano i, che accorciano le distanze con Zalanki dopo oltre 9 minuti di digiuno. 1:41 6-4 GOOOOOL!!! Ancora un gol in parità numerica, con Di Fulvio che scaraventa in rete un perfetto diagonale. 2:35 Intervento risolutivo stavolta di Vogel, che disinnesca il bolide di Di Fulvio dopo l’ennesima difesa del Settebello. 3:43 5-4 GOOOOOLAAAA! Ancora Gonzalo! Ancora Echenique, stavolta dalla lunga distanza buca il portiere magiaro. 4:10 Gran parata di Del Lungo.