LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | in corso la qualificazione dello sprint maschile

12.50 Si porta in testa Yu Zhou. Il cinese ferma il cronometro in 9.514. 12.49 Primo tempo provvisorio per Kwesi Browne che stoppa il cronometro in 9.773. 12.48 Passa in testa il tailandese Jai Angsuthasawit che precede il cinese di 6 millesimi di secondo. 12.47 Il cinese Qi Liu stoppa il cronometro in 9.904. Il tempo viene preso sui 200 metri di. 12.45 Si parte! Ci saranno 3 giri di lancio primavero e proprio. 12.42 Questa la start list. I migliori 24 atleti delle qualificazioni avanzeranno ai trentaduesimi di finale.