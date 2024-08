L’estate dei grandi nomi in concerto a Ladispoli i residenti | Nel concreto non alimentano turismo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 agosto 2024)contro iconcerti nel Comune di: “Nel, non fanno girare assolutamente la nostra ecoa” Russell Crowe in– (marcosantiamantiniphoto) – ilcorrieredellacitta.comha potuto ospitarequest’anno nelle proprie piazze, come ha dimostrato ildi Russell Crowe proprio nella cittadina balneare del Litorale Romano. Eventi gratuiti, sicuramente capaci di attirare delle persone all’interno della località e far girare, almeno per una sera, l’ecoa delle attività commerciali locali. Nonostante la gente sia scesa in piazza a tutti gli eventi per ora svoltisi nell’area comunale, più di qualche residente storce il naso davanti al forte investimento per portare questi artisti a esibirsi nelle piazze comunali.