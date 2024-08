Jesi 33enne trovato dai carabinieri con la ketamina | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024)(Ancona), 7 agosto 2024 – Ancora un trentennecon la droga. Idel Nor Aliquota Radiomobile della compagnia dihannounper detenzione illecita di sostanza stupefacente. Nel corso della serata di ieri, i militari, transitando lungo via Tessitori hanno notato l’uomo all’interno dell’adiacente area verde nell’atto di riporre, con un gesto repentino, qualcosa nella tasca dei pantaloni indossati. L’immediata perquisizione personale messa in campo dai militari ha consentito di trovare un involucro in carta contenente, del peso di 0,24 grammi. La perquisizione è stata estesa, poi, alla relativa abitazione dove sono state trovate ulteriori quattro dosi della stessa sostanza, confezionate in analogo modo, del peso complessivo di 1,54 grammi, oltre ad un bilancino elettronico di precisione.