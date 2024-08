Il Napoli accelera | agente in Italia trattativa caldissima

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’del giocatore è inper trattare con il: gli azzurrino per il colpo, la pista èPer ilè arrivato il momento di spingere il piede sull’tore per alcune questioni di mercato. Il tempo stringe, la nuova stagione è praticamente alle porte (fra tre giorni il debutto ufficiale in Coppa) e ci sono ancora tante situazioni da risolvere, in primis quella di Osimhen – ma non è l’unica. Antonio Conte infatti ha chiesto rinforzi anche in altre zone del campo: a centrocampo, con Billy Gilmour sempre in prima linea, e sulle fasce d’attacco. Ed è in quest’ultimo ruolo che Giovanni Manna sta provando a regalare al tecnico un giocatore di grandi qualità e che possa fare da alternativa sia a Kvaratskhelia e sia a Politano.