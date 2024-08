Granchio blu c’è il commissario | Danni già oltre i 100 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il governo ha nominato l’ex prefetto di Rovigo e Ravenna, Enrico Caterino,per ilblu, emergenza che sta mettendo in difficoltà tantissime imprese. Lo ha annunciato ufficialmente il ministro Francesco Lollobrigida insieme con il ministro Gilberto Pichetto Fratin. "In questa fase nell’Adriatico in particolare" ilblu "ha compromesso alcune attività economiche e soprattutto rischia di compromettere l’intero ecosistema marino senza misure strategiche". Con ilci sarà "un salto di qualità", ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, durante un incontro a Palazzo Chigi con il collega ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. "Sono un servitore dello Stato. Cercherò di andare di andare incontro alle tante aspettative che si sono create su questa nomina.