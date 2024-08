G S Meomartini annunciati roster e collaborazione tecnica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiÈ tempo di ingaggi e di riconferme in casa G.S.. Il campionato di Divisione Regionale 1 inizierà prima del solito: il 5 ottobre le squadre saranno già in campo e la compagine beneventana è stata inserita nel girone A, composto da 18 squadre. Il dirigente e componente del consiglio direttivo Nicola Quarantiello si sta occupando personalmente della composizione del2024/2025, che sarà affidato anche quest’anno alla guida di coach Massimo Tipaldi. Al suo fianco Giovanni De Lorenzo, che, dopo due anni in campo da capitano, resterà accanto ai suoi compagni con il ruolo di vice allenatore. Per motivi di studio e lavoro, che li porteranno fuori Benevento, hanno lasciato la squadra Yuri Fuiano, Mario Iannella, Vincenzo Musto e Lorenzo Partenope.