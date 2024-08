Furto in appartamento a Pago Veiano | indagano i Carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoconsumato all’interno di un’abitazione in Contrada Iscalanoce, nel comune di. Ignoti si sono introdotti in un’abitazione, durante l’assenza del proprietario, attraverso la forzatura di una finestra posta al piano terra. Giunti in camera da letto, hanno messo tutto a soqquadro portando via monili in oro, un orologio in acciaio e un tablet. Il bottino è tato quantificato da parte deidi Pietrelcina, giunti sul posto, in 500 euro. L'articoloinproviene da Anteprima24.it.