Eventi a Bologna | cosa fare mercoledì 7 agosto 2024

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7– Ilbolognese porta con sé un programma di appuntamenti culturali interessanti. Ecco quali sono glida seguire in città. Alle 21.15, l’Arena Orfeonica, in lingua originale, proietta Lemebel. Alle 21.30, in anteprima verrà proiettato Cattivissimo me 4 all’arena panoramica del Gran Reno. Sempre alle 21.30, in piazza Maggiore si guarda Divorzio all’italiana, un omaggio a Marcello Mastroianni. Sempre alle 21.30, l’Arena Puccini propone la visione di Un mondo a parte di Riccardo Milani. Alle 22, ultimo appuntamento con Tza-Tzi-Ki, spettacolo di Manuela De Meo e di e con Angelica Zanardi al Fienile Fluò.