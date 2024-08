Dl Carceri Lacarra rifiuta firma Matone su odg per minori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il deputato del Pd Marcoche il suo ordine del giorno al decretoper evitare che i figlivivano in carcere con le madri vengato anche dalla parlamentare della Lega, Simonetta. E subito esplode la polemica in Aula.la sottoscrizione del suo odg perché"si è sempre espressa in modo contrario in Commissione" dove è stata respinta più volte la proposta del Pd di evitare che i bambini vivano dietro le sbarre con le madri detenute. Tanto che il Pd fu costretto a ritirare la sua pdl sul tema perché il centrodestra vi aggiunse emendamenti "peggiorativi". Ettore Rosato di Azione ha criticato il rifiuto dicendo che comunque "va accolto il passo avanti che viene fatto" su un tema importante come questo.