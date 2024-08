Coppa Italia le partite del fine settimana delle toscane e dello Spezia Il programma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Firenze, 7 agosto 2024 – E’ già tempo di gare ufficiali per le squadredi Serie A e B e per lo, impegnate nel prossimonei trentaduesimi di. Un vero e proprio antipasto del campionato che servirà innanzitutto per testare la condizione in vista dell’inizio dei rispettivi tornei. Sabato 10 agosto Empoli - Catanzaro (ore 20.45, arbitro: Arena di Torre del Greco) Lunedì 12 agosto Frosinone - Pisa (ore 18, arbitro: Fourneau di Roma) Salernitana -(ore 20.45, arbitro: Rutella di Enna) Cagliari - Carrarese (ore 21.15, arbitro: Pezzuto di Lecce)