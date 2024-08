Cergnago due giovanissimi rapinano tabacchiera e prendono a pugni il titolare | trovati grazie alle telecamere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024)(Pavia), 7 agosto 2024 – Un ventenne di Frascarolo ed un minorenne di, entrambi incensurati, sono stati denunciati dai carabinieri di San Giorgio per rapina impropria in riferimento ad un episodio avvenuto lo scorso 16 luglio quando i due, all’approssimarsi dell’orario di chiusura, erano entrati in una tabaccheria di, nel pavese, e, dopo aver distratto il proprietario, avevano sottratto numerosi “Gratta e vinci”. Scoperti, erano fuggiti a piedi verso piazza Castello inseguiti dall’esercente per nulla intimorito da quello che era appena accaduto. A quel punto i due si erano sbarazzati della refurtiva lanciandola all’interno del parco pubblico del paese, dove era stata poi recuperata.