Castellammare e Monti lattari | 100 piante di marijuana

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 100dialte fino a tre metri e droga già pronta all’uso trovata trae iDa giorni la livrea scura dell’elicottero dei Carabinieri sorvola l’area stabiese. È l’occhio elettronico che guida dall’alto i militari impegnati su terra, in città e sulle pendici dei. È il simbolo di una pressione costante sul traffico di stupefacenti, in un territorio dove la coltivazione di cannabis trova le migliori condizioni climatiche. I militari della compagnia didi Stabia, supportati dai baschi rossi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e dal fiuto dei cani del nucleo cinofili, sferrano colpi senza soluzione di continuità. “Continuum Bellum” è il nome convenzionale adottato per descrivere questa straordinaria serie di controlli. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.