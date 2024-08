Caldo record in tutta Italia | temporali violenti ma weekend rovente L’anticiclone non molla

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024)nordafricano, Caronte, nonla sua presa sull’. Sarà unsulla Penisola, non senza. Non era mai successo finora che Caronte durasse tre settimane continuative. Nonostante l’arrivo nelle prossime ore di, grandinate e la possibilità di qualche fenomeno violento specie al Nord, l’afa africana non mollerà la presa soprattutto al Centro-Sud con picchi di temperature che sfioreranno anche i 40°C. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, 7 agosto, e per i giorni a venire. L’afa affanna il Centro-Sud Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma il dominio delafricano Caronte. La persistenzache ci fa soffrire ildal 15 luglio, in modo continuativo.