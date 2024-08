Calderone | Vogliamo accelerare sugli ingressi legali di lavoratori già formati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) (Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2024 "Per noi è importante guardare ai flussi di manodopera collegandolo alle necessità reali imprimendo un'accelerazione anche su tutte quelle forme di ingresso legale nel nostro Paese che non sono effetto di concessioni di quote. Mi riferisco agli accordi che possiamo fare nei Paesi di origine per la formazione e per l'ingresso legale digià" così la ministra del Lavoro Marina, a margine della nuova riunione del tavolo contro il caporalato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev