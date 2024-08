Bcc Iccrea nel primo semestre il risparmio gestito sale a 26 miliardi | +10%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Gruppo Bccha chiuso il2024 con risultati commerciali positivi grazie alla crescita dei volumi e al forte impulso delle relazioni delle 114 Bcc con i loro territori di riferimento. Lo si legge in una nota. In particolare, il significativo incremento di oltre 5della raccolta complessiva è stato sostenuto dalla crescita delche è passato da 23,5a 26tra gennaio e giugno 2024, registrando un incremento del 10% in sei mesi. Inoltre, è proseguito il sostegno a famiglie e imprese con erogazioni che si sono mantenute costanti nei primi sei mesi, nonostante l’incremento dei tassi di interesse, a conferma della vicinanza e dell’attenzione delle Bcc del Gruppo alle loro comunità di riferimento.