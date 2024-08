Battipaglia | il Consiglio Comunale chiede il Referendum per abrogare l’Autonomia Differenziata

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il 31 luglio, all’unanimità dei voti, ildisi è schierato a favore della indizione delperla legge sulla Autonomia Regionale(legge “Calderoli”). Ilsi esprime in modo esplicito in favore della indizione delon l’indicazione di votare “SI” alla abrogazione della leggeè così tra i primissimi Comuni in Italia che si esprimono in modo esplicito in favore della indizione del, con l’indicazione di votare “SI” alla abrogazione di una legge, recita l’atto deliberativo approvato, che mette in discussione l’art. 3 e l’art. 5 della Costituzione, lì dove si attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli al raggiungimento della eguaglianza dei cittadini e si afferma, in modo definitivo, che l’Italia è una Repubblica una e indivisibile.