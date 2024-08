Basket serie A2 Raduno il 16 Prima uscita contro Ferrara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La stagione della Sella Cento inizia sempre più a prendere forma. Si parte il 16 agosto, giorno in cui giocatori e staff si ritroveranno per lavolta alla Baltur Arena, per ilufficiale. Dopo le prime settimane di lavoro, i biancorossi affronteranno le prime sfide di pre season.domenica 1 settembre alla Baltur Arena, formazione di B Interregionale, mentre mercoledì 4 settembre si giocherà, sempre alla Baltur Arena,Mestre, team di B nazionale. Sabato 7 test esterno a Rimini,una pari categoria, poi venerdì 13 a Modena quadrangolare con Forlì, Rimini e Cremona e primo matchl’Unieuro. ?Il 18 settembre testUdine a Spilimbergo e sabato 21Rimini, stavolta alla Baltur Arena.