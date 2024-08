Ballando con le Stelle 19 Milly Carlucci punta al colpaccio | Sembra che a settembre voglia anche lui! ecco chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Manca sempre meno al via della diciannovesima edizione dicon le. Il fortunato talent è ormai una certezza in casa Rai e i molti affezionati telespettatori non aspettano altro che la primata. Qualche giorno fa è stato annunciata la chiusura del cast dei concorrenti che prenderanno parte a questa nuova edizione di: tra questi peròha tenuto in serbo due nomi a sorpresa che saranno appunto annunciati durante la prima messa in onda. Ma già i nomi dei confermati 11 Vip fanno presagire grandi successi. Tra questi: Francesco Paolantoni, Sonia Bruganelli, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, Bianca Guaccero. Poi ancora: I Cugini di Campagna, Luca Barbareschi, Furkan Palali. Ad aggiungersi a lorola showgirl Federica Nargi.