Volley femminile il Brasile spazza via la Repubblica Dominicana ed è in semifinale alle Olimpiadi

(Di martedì 6 agosto 2024) Tutto fin troppo facile per il, chevia in poco più di un’ora lae si prende la qualificazione in2024 di. Il quarto più squilibrato sulla carta si dimostra una lezione pallavolistica, con le sudamericane, forse favorite numero uno per la medaglia d’oro, che asfaltano le caraibiche con un netto e perentorio 3-0 (25-22 25-13 25-17). C’è un po’ di battaglia solo nel primo set, poi le dominicane si sciolgono ed è una formalità per le brasiliane. Per Gabi e compagne ora insi prospetta una sfida sicuramente più complessa, contro la vincente di Stati Uniti-Polonia. Alla South Paris Arena 1 la squadra di Zé Roberto continua il suo percorso netto, con quattro partite giocate e altrettante vinte, ma soprattutto 12 set portati a casa contro gli zero lasciati per strada.