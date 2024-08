Varese investito da un’auto mentre è sulla bici elettrica | muore a 24 anni Simone Simeoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Lonate Pozzolo (), 6 agosto 2024 –e-bike lunedì,in ospedale il 24enne. Il giovane era alla guida di unaclettaquando è statoda un'auto in via Ossola a Lonate Pozzolo., la vittima dell'incidente, aveva compiuto da poco 24. La tragedia è avvenuta nella serata di lunedì 5 agosto, intorno alle 18.15, quando un'auto guidata da un coetaneo ha colpito il ragazzo all'incrocio tra via Ossola e via Ticino a Lonate Pozzolo. L'impatto è stato estremamente violento, eè stato sbalzato dalla suacletta. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e in forze, arrivando sul posto con automedica, ambulanze ed elisoccorso. Il giovane, privo di coscienza, è stato subito intubato e trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano.