Un Formigine tutto nuovo inizia la corsa alla salvezza

(Di martedì 6 agosto 2024) Ilcorso deltargato Fabrizio Castelli è cominciato ieri col raduno al "Pincelli" che poi porterà dall’11 al 14 agosto la squadra a Sestola. Quella del tandem Ghidini-Pepe è stata unacontro il tempo per consegnare a mister Francesco Cattani, ex Castelfranco, una rosa competitiva per la. Deldi Sarnelli è rimasto solo il portiere Cornia a fronte di ben 23 nuovi fra cui Laruccia e Savino (ex Castelfranco) in difesa, l’esperto Davoli in mediana e Napoli davanti. Primo test il 21 con la Cdr Mutina a Campogalliano. Con mister Cattani ci sono il vice Nicola Rossi, il preparatore atletico Gabriele Iotti e quelli dei portieri Luigi Nigro e Luca Vecchi. Portieri: Mawuli Augustine (’03, Cdr Mutina), Cornia Francesco (’03), Accursio Filippo (’06, Sassuolo).