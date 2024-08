Toti due giorni di incontri romani E dal 5 novembre davanti ai giudici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Dopo la revoca degli arresti domiciliari è arrivato anche l’accoglimento della richiesta di giudizio immediato per Giovanni. L’ormai ex presidente di Regione Liguria dopo 86di arresti domiciliari è da qualche giorno in libertà e ha iniziato una serie dipolitici con gli esponenti nazionali del centrodestra. Sul tavolo l’organizzazione dell’imminente tornata elettorale che richiamerà i liguri alle urne. Nel frattempo il gip Paola Faggioni ha accolto la richiesta presentata dalla Procura di Genova di giudizio immediato non soltanto per Giovannima anche per l’imprenditore portuale e ex presidente delle società calcistiche di Genoa e Livorno Aldo Spinelli e di Paolo Emilio Signorini ex presidente dell’Autorità portuale di Genova. La prima udienza dunque è stata fissata il 5. Adesso saranno le difese a decidere la strategia processuale.