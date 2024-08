Tanti live la PFM non è mai la stessa | Siamo una macchina da guerra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) SERAVEZZA (Lucca) L’intreccio di storie e anniversari è di quelli che regalano brividi a chi ama la musica. Sul palco c’è lei, la Premiata Forneria Marconi con i suoi 53 anni di carriera all’insegna del prog rock e un bagaglio di 6.800 concerti. Il risultato sono tre ore di musica per festeggiare il celebrecon Fabrizio De Andrè, di cui ricorrono 20 anni dalla scomparsa. E sullo sfondo lo scenario del Palazzo Mediceo di Seravezza, patrimonio Unesco. L’alchimia perfetta è servita stasera alle 21 con l’unica data del tour in Toscana di PFM canta De Andrè anniversary. Franz Di Cioccio e Patrick Djivas (nella foto) non vedono l’ora di esibirsi. Con una certezza granitica: ogni concerto fa storia a sé. Cosa deve aspettarsi il pubblico? Franz: "Noi suoneremo e la gente si divertirà.tutti navigati, noi e il pubblico: il nostro è un dialogo che va avanti da oltre mezzo secolo.