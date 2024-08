SuperEnalotto Lotto e 10eLotto | estrazione e numeri vincenti di oggi martedì 6 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Torna la caccia al “6” milionario alnel concorso odierno che questa sera mette in palio un montepremi di 58,1 milioni di euro, come del resto è successo con l’di sabato 3. A Lissone però intanto si è festeggiato perché un fortunato ha centrato un “punto 5” da 61.961,13 euro con una giocata al punto di vendita Sisal Caffè Landaaa di Tina Cavenaghi situato in via De Amicis 24. Come abbiamo già avuto modo di ricordare, l’ultima sestina vincente è stata centrata quasi due mesi fa, il 10 maggio, quando nei Quartieri Spagnoli di Napoli un fortunato o una fortunata ha centrato il super montepremi da 101 milioni di euro. Se invece vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni.