Stelle cadenti non solo il 10 agosto | lo spettacolo celeste delle notti estive

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 agosto 2024) Lerappresentano uno degli spettacoli celesti più affascinanti e attesi dell’anno. Uno degli eventi più noti è lo sciamePerseidi, che ogni anno incanta gli osservatori nelle. Questi fenomeni luminosi, scientificamente noti come meteore, avvengono quando particelle di polvere spaziale entrano nell’atmosfera terrestre ad alta velocità, bruciando e creando scie luminose nel cielo notturno. Lodimigliore dell’anno avviene proprio nella notte di San Lorenzo, ma più in generale in estate., foto Ansa – VelvetMagLo sciame meteoricoPerseidi, comunemente noto come Lacrime di San Lorenzo, raggiunge il suo picco di attività tra il 10 e il 13. Questo sciame prende il nome dalla costellazione di Perseo, da cui sembrano originarsi le meteore.