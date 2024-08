Stati Uniti-Germania oggi in tv semifinali calcio femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Glisfideranno la, in occasione delledel torneo didelledi. Le americane hanno superato di misura ai supplementari il Giappone, mentre le tedesche, hanno faticato contro il Canada, finendo per vincere solo ai calci di rigore. Chi sarà a spuntarla? Le statunitensi o le tedesche?, IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO, GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO: IL CALENDARIO COMPLETO: IL REGOLAMENTOsi disputerà martedì 6 agosto, con fischio d’inizio programmato alle ore 18.00. Il palcoscenico della partita sarà il Groupama Stadium di Lione. Gli interessati potranno seguire la sfida tra statunitensi e tedesche in diretta tv tramite l’emittente Eurosport, in particolare su Eurosport 1 (210 Sky, Timvision e DAZN).