Sant’Emidio | città in festa | Da lui il regalo più bello

(Di martedì 6 agosto 2024) Con il tradizionale spettacolo pirotecnico sempre coinvolgente e ricco anche quest’anno di tante novità, si è concluso il ricco programma di festeggiamenti in onore del Santo Patrono delladi Ascoli,. Il sempre emozionante ‘sparo’ ha calamitato l’attenzione di migliaia di ascolani e di turisti che hanno affollato il centro storico cittadino. Insomma, il solito grande successo per una giornata che è iniziata prestissimo visto che già alle 5.45 del mattino sono stati tantissimi i fedeli ma anche i turisti che si sono accalcati sul Sagrato della Cattedrale per la benedizione e la consegna delle piante di basilico, simbolo della festività. E poi tutti nella cripta a visitare le spoglie del Vescovo di Treviri protettore dai terremoti. Alle 6 hanno preso il via le confessioni a piazza Arringo nei gazebo, lato Episcopio.