Santa Marinella le fiamme avvolgono una baracca | l’intervento dei pompieri evita il peggio

, 6 agosto 2024- Alle ore sei e trenta i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti con l'equipaggio della Diciassette A a, sul lungo mare Marconi, all'incrocio con via Catone per l'incendio di una. Il richiedente presumeva ci fosse qualcuno al suo interno: a questo punto, i vigili hanno cominciato l'opera di spegnimento in contemporanea con la ricerca accurata di qualcuno all'interno. Dopo un'analisi attenta, anche strumentale attraverso termocamere, i vigili hanno scongiurato la presenza di persone. Hanno estinto leperché non si propagassero. L'interno dellaera pieno di materiale di risulta. Le cause sono in corso di accertamento. Non ci sono feriti.