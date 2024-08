Razzi su base Usa in Iraq Biden | Risponderemo all’attacco L’Iran si prepara ad attaccare Israele chiede aerei alla Russia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 luglio 2024 – L’attacco contropotrebbe essere imminente,avrebbe chiesto sistemi avanzati di difesa aerea. “a qualsiasi attacco nel modo e nel luogo che preferiamo”. Lo ha dettodopo l’incursione aerea di unaamericana nell'occidentale da parte degli alleate iracheni dell'Iran: 5 i soldati feriti. Gli Usa parlano di “una pericolosa escalation”, stanotte Joee Kamala Harris si sono riuniti nella 'situation room per decidere le prossime mosse. Sirene dirme nella notte in, l’Idf abbatte un aereo sospetto nel nord del Paese. Non è ancora chiaro quando l'Iran e Hezbollah potrebbero lanciare un attacco contro. È quanto il team di sicurezza nazionale della Casa Bianca avrebbe riferito al presidentesua vice Harris.