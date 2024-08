Rassegna di eventi fino alla Notte Celeste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Pioggia di appuntamenti, al via domania domenica per "(e)Venti d’estate", laestiva organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco di Maiolati Spontini, la Fondazione Gaspare Spontini e molte altre associazioni, in attesa della "" del 24 e 25 agosto a Moie, con Enzo Salvi che garantirà divertimento e risate. Da giovedì per quattro giorni appuntamentoCasa dell’Olio di Maiolati per la "Festa con le stelle. Lo spettacolo del firmamento". Dalle 19,30 stand gastronomici con vino, birra artigianale e prodotti del territorio e ogni serata sarà dedicatadegustazione di una bevanda diversa. Venerdì (ore 21,45) spaziodegustazione guidata di gelato con il prof Martino Liuzzi. Sabato (ore 21) sarà la volta de "I misteri del cosmo" e delle più recenti scoperte della cosmologia con il commento del prof Leonardo Guerro.