Quanto guadagna realmente un prete | le cifre incredibili che non immagineresti mai

(Di martedì 6 agosto 2024)un: leche nonmai Ti sei mai chiesto come fanno i sacerdoti a far quadrare il bilancio a fine mese? Vedi, anche loro hanno bisogno di un sostegno economico per affrontare la vita di tutti i giorni. Ce lo siamo chiesti anche noi, perciò diamo un'occhiata a come la Chiesa cattolica si prende cura del proprio clero, tra stipendi, pensioni e altri sussidi. I sacerdoti, si sa, hanno scelto una vita di fede e servizio, ma non per questo possono vivere d'aria. Proprio per questo, la Chiesa ha messo a punto un sistema particolare chiamato “Sostentamento clero”, che garantisce loro una specie di ingaggio mensile basato su un sistema a punti. Più punti accumuli, più sale l'importo che ti ritrovi in busta paga - un po' come le carte fedeltà, ma con implicazioni un po' più spirituali, direi.