Promozioni e patrocini | nella royal family brilla la stella di Lady Louise Windsor figlia di Sofia di Edimburgo e del principe Edoardo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 6 agosto 2024) Non è sicuramente una deidi punta. Anzi. A onor del vero,, negli ultimi anni, si è sempre più allontanata dai riflettori e dai doveri di working. Ladidie del, oggi ventenne, lo ha messo in chiaro fin da quando è diventata maggiorenne, due anni fa. Quando, vale a dire, ha rifiutato il titolo dissa: il futuro, per lei, non è all’ombra di Buckingham Palace.: un futuro lontano da corte Negli ultimi ventiquattro mesi, però, molte cose sono cambiate. È morta la regina Elisabetta ed è salito sul trono re Carlo. I Sussex si sono allontanati sempre di più, così come Eugenia e Beatrice di York (per altri motivi).