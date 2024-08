Parigi 2024 a Casa Italia va in scena l’evento Padre Henri Didon un domenicano alle origini dell’Olimpismo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 agosto 2024) Si terrà domani, mercoledì 7 agosto,ore 10.30, astita presso il Pré Catelan, nel Bois de Boulogne, in occasione delle Olimpiadi didal titolo “. Un”. Promossa dalla fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, in sinergia con la rete di magistrati “Sport e legalità”, l’iniziativa è volta ad analizzare la figura diche affiancò il barone De Coubertin nella costituzione del Movimento Olimpico moderno offrendo un contributo importante nella costruzione del modello valoriale dello sport, basato sulle virtù e sull’intenzionalità educativa e sociale., infatti, è l’inventore del motto olimpico Citius, altius, fortius completato con la parola communiter (insieme ndr.) in occasione dei precedenti giochi olimpici che si sono svolti a Tokyo nel 2021.